«Ювентус» потерял очки в обоих матчах Серии А без Роналду

В матче пятого тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» со счётом 1:1.

Счёт был открыт во втором тайме — на 60-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Фавилли, которому ассистировал Маттиа Цаканьи. «Ювентус» восстановил равновесие на 77-й минуте благодаря голу Деяна Кулушевски с передачи Альваро Мораты.

Ранее команда Андреа Пирло сыграла вничью с «Кротоне» в предыдущем туре первенства. Таким образом, «Ювентус» не смог выиграть в обоих матчах чемпионата, которые пропустил португальский форвард Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом.

Кроме того, этот матч стал для Пирло пятым во главе «Ювентуса». Три из этих матчей завершились вничью. В следующем матче итальянского чемпионата «Юве» сыграет со «Специей», встреча пройдёт 1 ноября.