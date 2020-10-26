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«Ювентус» потерял очки в обоих матчах Серии А без Роналду

«Ювентус» потерял очки в обоих матчах Серии А без Роналду
Футбол / Италия 0

В матче пятого тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» со счётом 1:1.

Счёт был открыт во втором тайме — на 60-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Фавилли, которому ассистировал Маттиа Цаканьи. «Ювентус» восстановил равновесие на 77-й минуте благодаря голу Деяна Кулушевски с передачи Альваро Мораты.

Ранее команда Андреа Пирло сыграла вничью с «Кротоне» в предыдущем туре первенства. Таким образом, «Ювентус» не смог выиграть в обоих матчах чемпионата, которые пропустил португальский форвард Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом.

Кроме того, этот матч стал для Пирло пятым во главе «Ювентуса». Три из этих матчей завершились вничью. В следующем матче итальянского чемпионата «Юве» сыграет со «Специей», встреча пройдёт 1 ноября.

«Ювентус» не смог обыграть «Верону» в домашнем матче Серии А
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