«Ювентус» ни разу не нанёс больше двух ударов за первый тайм в сезоне-2019/2020
В матче пятого тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» со счётом 1:1.
Счёт был открыт во втором тайме — на 60-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Фавилли, которому ассистировал Маттиа Цаканьи. «Ювентус» восстановил равновесие на 77-й минуте благодаря голу Деяна Кулушевски с передачи Альваро Мораты.
Команда под руководством Андреа Пирло ни разу в текущем розыгрыше чемпионата Италии не нанесла больше двух ударов в створ в первом тайме. Ранее «Ювентус» не смог забить в первом тайме матчей с «Сампдорией», «Ромой» и «Кротоне». Встреча с «Наполи» не состоялась из-за неявки команды Дженнаро Гаттузо.
«Ювентус» потерял очки в обоих матчах Серии А без Роналду
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