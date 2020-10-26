«Ювентус» ни разу не нанёс больше двух ударов за первый тайм в сезоне-2019/2020

В матче пятого тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» со счётом 1:1.

Счёт был открыт во втором тайме — на 60-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Фавилли, которому ассистировал Маттиа Цаканьи. «Ювентус» восстановил равновесие на 77-й минуте благодаря голу Деяна Кулушевски с передачи Альваро Мораты.

Команда под руководством Андреа Пирло ни разу в текущем розыгрыше чемпионата Италии не нанесла больше двух ударов в створ в первом тайме. Ранее «Ювентус» не смог забить в первом тайме матчей с «Сампдорией», «Ромой» и «Кротоне». Встреча с «Наполи» не состоялась из-за неявки команды Дженнаро Гаттузо.