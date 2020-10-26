«Ливерпуль» и «Эвертон» в лидирующей двойке АПЛ впервые за 27 лет

В шестом туре чемпионата Англии «Эвертон» уступил «Саутгемптону» со счётом 0:2, а «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд» со счётом 2:1.

Несмотря на поражение, команда Карло Анчелотти сохраняет первое место в турнирной таблице. Как и у «Ливерпуля», у «Эвертона» 13 очков, но «Эвертон» опережает команду Юргена Клоппа по дополнительным показателям.



Ливерпульские клубы занимают первые два места по итогам тура в Английской Премьер-лиге впервые за 27 лет. Последний раз это случилось 22 августа 1993 года, тогда команды расположились на первых двух строчках по итогам третьего тура.