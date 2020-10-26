Гранит Джака: «Лестер» не создал ничего, кроме гола

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал поражение в матче шестого тура чемпионата Англии с «Лестером» (0:1).

«Это был большой шанс подняться выше, мы хотели победить, но в итоге проиграли. «Лестер» не создал ничего, кроме гола, у нас были шансы в первом тайме. Мы допустили несколько ошибок. Если вы делаете ошибки на таком уровне, вы будете наказаны. Ошибки — это часть футбола, мы должны проанализировать их и с нетерпением ждать, чтобы сделать следующий шаг», — приводит слова Джаки BBC.

«Лестер Сити», набрав 12 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (9) — на 10-м месте. Лидером турнира является «Эвертон» (13).

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед» (1 ноября). «Лестер Сити» в гостях сыграет с «Лидс Юнайтед» (2 ноября).