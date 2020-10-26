Лука Модрич исключил возвращение в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, что не собирается возвращаться в «Тоттенхэм» после ухода из «Реала».
«Я слишком стар, чтобы вернуться в «Тоттенхэм». У меня ещё есть этот год в «Реале», и тогда посмотрим, что будет. Я чувствую себя хорошо и хочу продолжить заниматься футболом еще несколько лет. Где? Посмотрим. Если честно, я особо не задумывался об этом. Я сосредоточен на «Реале» и на том, чего мы можем добиться в этом сезоне. Это моя единственная цель. Затем мы найдем подходящее решение для каждого», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.
Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. В составе мадридского клуба Модрич — победитель Лиги чемпионов (сезоны 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпион Испании (сезоны 2016/2017, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2012, 2017, 2020) страны.
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