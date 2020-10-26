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Килиан Мбаппе составил символическую сборную «ПСЖ» всех времён

Килиан Мбаппе составил символическую сборную «ПСЖ» всех времён
Футбол / Франция 0

В честь 50-летия «Пари Сен-Жермен» предложил футболистам создать символическую сборную за всю историю клуба. Свой список составил французский нападающий Килиан Мбаппе.

Голкипер: Бернар Лама.

Защитники: Дани Алвес, Тьяго Силва, Марио Йепес, Максвелл.

Полузащитники: Тьяго Мота, Мустафа Дахлеб, Юрий Джоркаефф, Роналдиньо.

Нападающие: Златан Ибрагимович, Педру Паулета.

Килиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Сообщалось, что Килиан суммарно обойдётся своему новому клубу в € 180 млн.

В сборную Франции Мбаппе вызывается с 2017 года. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2018 года.

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