Килиан Мбаппе составил символическую сборную «ПСЖ» всех времён
В честь 50-летия «Пари Сен-Жермен» предложил футболистам создать символическую сборную за всю историю клуба. Свой список составил французский нападающий Килиан Мбаппе.
Голкипер: Бернар Лама.
Защитники: Дани Алвес, Тьяго Силва, Марио Йепес, Максвелл.
Полузащитники: Тьяго Мота, Мустафа Дахлеб, Юрий Джоркаефф, Роналдиньо.
Нападающие: Златан Ибрагимович, Педру Паулета.
Килиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Сообщалось, что Килиан суммарно обойдётся своему новому клубу в € 180 млн.
В сборную Франции Мбаппе вызывается с 2017 года. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2018 года.
Килиан Мбаппе опасается подписывать с «ПСЖ» долгосрочный контракт
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