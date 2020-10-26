Министр спорта Италии: расследование доказало, что Роналду нарушил протокол

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора вновь сообщил, что португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил карантин.
«Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование», — приводит слова Спадафора Football Italia.
Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.
Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе) забил три мяча.
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