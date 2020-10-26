Ахмед Муса официально покинул «Аль-Наср»
«Аль-Наср» сообщил о расторжении контракта с 27-летним нигерийским нападающим Ахмедом Мусой, который известен по выступлениям за московский ЦСКА и английский «Лестер».
«Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении в официальном «твиттере» клуба.
Ранее сообщалось, что Муса очень хочет вернуться в Европу, где некоторые команды заявили о своей заинтересованности.
Представители Мусы предложили «Аль-Наср» расторгнуть его контракт, срок действия которого составляет ещё два года, но предложение было категорически отклонено. Муса уже покинул расположение клуба и находится в Нигерии.
Ахмед Муса провёл за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
Ахмед Муса: я плакал, когда играл в холодную погоду
- 26 октября 2020
-
08:50
-
08:36
-
08:23
-
07:52
-
07:12
-
06:53
-
06:37
-
05:49
-
05:38
-
05:20
-
05:06
-
04:25
-
04:13
-
03:49
-
03:37
-
03:00
-
02:28
-
01:34
-
01:23
-
00:51
-
00:50
-
00:44
-
00:35
-
00:30
-
00:08
-
00:00
- 25 октября 2020
-
23:56
-
23:34
-
23:30
-
23:17
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:33
-
22:10
Партнерский контент