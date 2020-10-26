Ахмед Муса официально покинул «Аль-Наср»

«Аль-Наср» сообщил о расторжении контракта с 27-летним нигерийским нападающим Ахмедом Мусой, который известен по выступлениям за московский ЦСКА и английский «Лестер».

«Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении в официальном «твиттере» клуба.

Ранее сообщалось, что Муса очень хочет вернуться в Европу, где некоторые команды заявили о своей заинтересованности.

Представители Мусы предложили «Аль-Наср» расторгнуть его контракт, срок действия которого составляет ещё два года, но предложение было категорически отклонено. Муса уже покинул расположение клуба и находится в Нигерии.

Ахмед Муса провёл за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 14 результативными передачами.