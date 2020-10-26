Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ахмед Муса официально покинул «Аль-Наср»

Ахмед Муса официально покинул «Аль-Наср»
Футбол / Прочие турниры 0

«Аль-Наср» сообщил о расторжении контракта с 27-летним нигерийским нападающим Ахмедом Мусой, который известен по выступлениям за московский ЦСКА и английский «Лестер».

«Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении в официальном «твиттере» клуба.

Ранее сообщалось, что Муса очень хочет вернуться в Европу, где некоторые команды заявили о своей заинтересованности.

Представители Мусы предложили «Аль-Наср» расторгнуть его контракт, срок действия которого составляет ещё два года, но предложение было категорически отклонено. Муса уже покинул расположение клуба и находится в Нигерии.

Ахмед Муса провёл за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

Ахмед Муса: я плакал, когда играл в холодную погоду
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020