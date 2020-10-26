Серхио Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» на два года. Клуб предлагает только на год

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб, сообщает Goal со ссылкой на Diario AS.

По данным источника, «Реал» может предложить Рамосу новый контракт сроком на один год. Сам испанский защитник хочет получить контракт на два года. Ожидается, что в январе обсуждения новой сделки активизируются. Если стороны не договорятся, не исключено, что Рамос может покинуть «Реал».

Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» игрок к настоящему моменту завоевал 22 трофея, среди которых четыре Лиги чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.