Жозе Моуринью: как VAR может так ошибаться?

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил недоумение в связи с тем, что судьи продолжают допускать ошибки, несмотря на наличие системы VAR. В частности, португальский специалист отметил два эпизода: отсутствие наказания для голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда, который нанёс травму колена Вирджилу ван Дейку в мерсисайдском дерби, а также момент с участием полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. В матче Лиги чемпионов с «Порту» Гюндоган наступил на голеностоп вратарю соперников Агустину Маркесину, но избежал наказания.
«Думаю, повышенное внимание к этим моментам вызвано наличием VAR. Без VAR можно сказать, что такие ситуации случаются на поле, а люди, арбитры допускают ошибки. Знаете, несколько лет назад мне было трудно принять человеческие ошибки, но я этому научился. Сейчас я всегда принимаю ошибки арбитров.
Но мы не можем принять ошибки с VAR. В мерсисайдском дерби эпизод случается на скорости 100 миль в час, судья на линии показывает офсайд и все говорят: «Хорошо, это был грубый фол, но так случилось, идём дальше». Но проблема в том, что там был VAR.
Голкипер «Порту», возможно, сломал ногу. И никто не понимает, как сломанная нога голкипера «Порту» в итоге вылилась в пенальти в их ворота.
Когда судья ошибается, все это понимают, потому что игра идёт на скорости 100 миль в час. Но как VAR может так ошибаться? Ситуация с Пикфордом — это то же самое. Дело в VAR, а не в арбитре", — цитирует Моуринью Goal.
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