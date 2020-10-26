Микель Артета — о матче с «Лестером»: совсем не понимаю, почему гол «Арсенала» был отменён
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 6-го тура АПЛ с «Лестером» (0:1).
«Они поймали нас, когда мы оставили большую зону позади, и в тот момент мы проиграли матч. Трудно найти пространство, когда за мячом 10 человек, но мы должны были закончить встречу с лучшим результатом. Когда дело доходит до таких моментов, нельзя пускать игроков к воротам.
После пропущенного гола у нас были моменты, но много штрафных ударов было потрачено впустую. Непросто выдерживать давление и стараться сравнять счёт, нам нужно над этим работать.
Мы полностью контролировали матч в первом тайме и не позволили «Лестеру» создавать моменты. Мы смогли забить гол, однако я совсем не понимаю, почему он был отменён", — цитирует Артету Goal.
«Арсенал» проиграл «Лестеру» в матче АПЛ
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