Микель Артета — о матче с «Лестером»: совсем не понимаю, почему гол «Арсенала» был отменён

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 6-го тура АПЛ с «Лестером» (0:1).

«Они поймали нас, когда мы оставили большую зону позади, и в тот момент мы проиграли матч. Трудно найти пространство, когда за мячом 10 человек, но мы должны были закончить встречу с лучшим результатом. Когда дело доходит до таких моментов, нельзя пускать игроков к воротам.

После пропущенного гола у нас были моменты, но много штрафных ударов было потрачено впустую. Непросто выдерживать давление и стараться сравнять счёт, нам нужно над этим работать.

Мы полностью контролировали матч в первом тайме и не позволили «Лестеру» создавать моменты. Мы смогли забить гол, однако я совсем не понимаю, почему он был отменён", — цитирует Артету Goal.