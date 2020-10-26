Ван Бастен раскритиковал ван де Бека за решение перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен раскритиковал решение полузащитника Донни ван де Бека перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Очень плохо, когда такой футболист выходит на поле шесть-семь раз в год. Это ужасно в плане поддержания тонуса. Можно заработать гораздо больше, но нужно понимать, в какой команде ты сможешь заиграть.
Дело в пятилетнем контракте? Это чушь собачья. Тогда не следует переходить в «Манчестер Юнайтед», а подождать предложений от других клубов. Нужно хотеть выходить на поле в каждом матче, иначе этот клуб не подходит для продолжения карьеры", — цитирует ван Бастена Goal.
Ван де Бек подписал с «МЮ» пятилетний контракт с возможностью продления ещё на год. Сообщалось, что «Аякс» без всяких переговоров принял предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы.
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