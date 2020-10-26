Читатели France Football назвали Серхио Рамоса лучшим защитником в истории

Издание France Football на своём сайте запустило опрос, в котором предложило читателям ответить на вопрос, является ли защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос лучшим игроком своего амплуа в истории.
Положительный ответ дали целых 68% читателей. Не признают Рамоса лучшим 32% пользователей.
«Да, без сомнения, Рамос – лучший. Кого ещё мы можем поставить выше?» — написал один из участников опроса.
«Да, Серхио – лучший либеро в истории в плане игровых качеств и достижений. Ему нет равных на сегодняшний день, если не вообще», — говорится в комментарии другого читателя.
Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», за которую выступал с 2003 по 2005 год, после чего перешёл в «Реал». К настоящему моменту 34-летний футболист завоевал со «сливочными» 22 трофея: пять титулов чемпиона Испании, два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре Кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре трофея клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Серхио стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
- 26 октября 2020
-
10:24
-
10:12
-
10:10
-
09:56
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
08:50
-
08:36
-
08:23
-
07:52
-
07:12
-
06:53
-
06:37
-
05:49
-
05:38
-
05:20
-
05:06
-
04:25
-
04:13
-
03:49
-
03:37
-
03:00
-
02:28
-
01:34
-
01:23
-
00:51
-
00:50
-
00:44
-
00:35
-
00:30
-
00:08
-
00:00
- 25 октября 2020
-
23:56