Читатели France Football назвали Серхио Рамоса лучшим защитником в истории

Издание France Football на своём сайте запустило опрос, в котором предложило читателям ответить на вопрос, является ли защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос лучшим игроком своего амплуа в истории.



Положительный ответ дали целых 68% читателей. Не признают Рамоса лучшим 32% пользователей.



«Да, без сомнения, Рамос – лучший. Кого ещё мы можем поставить выше?» — написал один из участников опроса.



«Да, Серхио – лучший либеро в истории в плане игровых качеств и достижений. Ему нет равных на сегодняшний день, если не вообще», — говорится в комментарии другого читателя.



Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», за которую выступал с 2003 по 2005 год, после чего перешёл в «Реал». К настоящему моменту 34-летний футболист завоевал со «сливочными» 22 трофея: пять титулов чемпиона Испании, два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре Кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре трофея клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Серхио стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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