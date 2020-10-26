Дивеев: кроме «Краснодара» и «Зенита», все команды играют с ЦСКА закрыто от обороны

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом».

«Почти все, кто к нам приезжает, кроме „Краснодара“ и „Зенита“, играют более закрыто от обороны. Думаю, Тула тоже выберет такую стратегию. У них есть два брата Кангва, они хорошо действуют на контратаках. Если команда пропустит первой, возможно, перейдёт в позиционное нападение», — цитирует Дивеева пресс-служба клуба.

Встреча «армейцев» и туляков пройдёт сегодня, 26 октября. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

ЦСКА имеет в активе 22 очка по итогам 11 туров и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (12) — на 11-м месте.