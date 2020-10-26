Василий Уткин: письмо «Краснодара» — это почти то же самое, что и Black Lives Matter

Известный блогер Василий Уткин высказался о недовольстве «Краснодара» судейством в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3).



«Провинциализм «Краснодара» заключается в том, что вы, в силу того, что не жили там, не понимаете такой чисто столичной вещи, как общественное мнение. Можно взорваться, и можно поднять волну. И надо защищать свой клуб. Но когда вы выбираете для этого такой, довольно не очевидный, эпизод, когда начинаете бурлить от того, что два похожих эпизода неодинаково трактовали в вашем матче… Извините, но это означает, что вы не выбрали момент, чтобы облегчить судьбу вашей команды, а выбрали момент, когда у вас просто не выдержали нервы. Вы дальше не могли терпеть. Но если вы хотите стронуть с места общественное мнение, вам нужно выбрать очень подходящий момент. Сейчас это, извините, фальстарт. Это просто смехотворно, тем более есть же ещё картина игры. И, опять же, подобного рода события свидетельствуют о том, что усталость является важнейшим фактором ближайших двух месяцев. Не только физическая игроков, не только идеологическая тренеров, но и колоссальная эмоциональная усталость. Поднеси спичку – и взорвётся.



Я бы в этом смысле сказал, что письмо «Краснодара» – это почти то же самое, что и Black Lives Matter. Просто одни люди устают морально на карантине, а другие морально устают от того, что у них слишком много впечатлений и проблем», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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