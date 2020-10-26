Мурзагулов: уход Газизова из «Уфы» сказался. Его уровень вы видите в таблице РПЛ

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о положении команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Футбол. Да, мы сегодня на последнем месте в Премьер-Лиге. И я понимаю чувства болельщиков. В том числе и тех, кто призывает меня уйти в отставку. Что ж, нет ничего легче отставки. Но вначале я всё же расскажу, как мы оказались в этой ситуации и есть ли шансы её исправить.

Бюджет у ФК «Уфа» один из самых маленьких в лиге – около 1 млрд. Он формируется из средств частных компаний, которые аккумулируются в республиканской инвесткомпании АО «Региональный Фонд». Эти средства всегда направлялись на футбол чётко в соответствии с установленным графиком.

Всегда. Но не тогда, когда началась пандемия. В этом году клуб финансировался на 15-20% от сметы вплоть до сентября. Но у меня язык не повернётся упрекнуть руководство республики за то, что деньги Регфонда тратились на борьбу с COVID. Бюджетные деньги надо ждать месяцами, а регфонд оперативно закупал всё необходимое.

Купить СИЗы для врачей или подписать, условно, Ломовицкого и Мелкадзе? Вы бы сами что выбрали, дорогой болельщик, посылающий мне проклятия в личку? А может быть, вы подсчитаете в количестве непогибших людей стоимость вашего требования подписать звёздных игроков? Ведь отчасти из за отсутствия в «Уфе» этих звёзд Башкирия сегодня – на одном из первых с конца мест по количеству погибших от короновируса…

Да, мы отпустили 3-4 игроков основы. Но на эти деньги, по сути, клуб был спасён от банкротства. Мы затянули пояса, сократили в разы зарплату управленцам. По сути, полгода клуб жил только на заработанные самим собой деньги. Мы набрали много молодых игроков, не каждый из которых потянет уровень РПЛ. Но некоторые – потянут и станут новыми Фомиными и Уруновыми, по которым вы сейчас так плачете и имена которых вам не были знакомы год назад так же, как сейчас незнакомы имена Камилова и Андрича.

Жить на деньги средненького клуба ФНЛ мы заканчиваем. Спонсоры приняли решение возобновить финансирования в прежнем объёме. Жаль, что технически средства не успели помочь нам в это трансферное окно – были договорённости с несколькими сильными игроками. Но зимой мы обязательно усилимся. А пока — будет шанс сделать себе имя кому-то из молодых. Надеюсь, они понимают, что этой возможностью надо жилы порвать, но воспользоваться.

Да, уход Шамиля сказался. Его уровень вы видите в турнирной таблице. Но «Уфа» сильна тем, что Шамиль был не один. Башкирский футбол 10 лет назад создавали на 90% те люди, которые и сейчас им управляют. У нас каждый на своём месте знает, что нужно делать. А что делать не нужно. Каждый из нас связан пуповиной с сотнями тысяч башкирских болельщиков и никогда не позволит себе стать могильщиком башкирского футбола.

Поэтому давайте прекратим истерить. «Уфа» уже бывала в зоне вылета. Но никогда не вылетала. Не вылетит и сейчас. Так что давайте в воскресенье пойдём на «Нефтяник» и победим вместе «Урал». А потом снова начнём упорно пробиваться к новым встречам со Стивеном Джеррардом и другими такими ребятами", — написал Мурзагулов в своём "инстаграме".