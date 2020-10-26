«Ротор» обратился в РФС с просьбой разобрать судейство в победном матче с «Локомотивом»

«Ротор» отправил официальное письмо в адрес председателя экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашота Хачатурянца с просьбой дать экспертную оценку действиям судейской бригады и разобраться в игровых эпизодах матча 12-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ротор» (1:2).

«25-я минута матча – футболист «Локомотива» Живоглядов Д. попадает рукой по лицу футболисту «Ротора» Давиташвили З. В результате у Давиташвили разбит нос и идёт кровь. Судья при этом не зафиксировал нарушения правил и не вынес в отношении Живоглядова никакого наказания;

68-я минута матча – футболист «Локомотива» Мурило останавливает корпусом прорыв футболиста «Ротора» Давиташвили З. в непосредственной близости от ворот, лишая его явной возможности забить гол. Судья не зафиксировал нарушения правил и не вынес в отношении Мурило никакого наказания. При этом VAR также не изучил данный эпизод на предмет возможной красной карточки в отношении футболиста «Локомотива»;

81-я минута матча – после просмотра видеоповтора главным судьёй принято решение о назначении пенальти в ворота «Ротора» за игру рукой в штрафной площади защитника Кверквелии С. Вместе с тем при вынесении указанного решения судьёй не было учтено, что изначально мяч попал в плечо и затем отскочил в руку. У футболиста не было никакой возможности избежать контакта руки с мячом. По нашему мнению, такой эпизод не может трактоваться как умышленная игра рукой в штрафной площади.

90+8-я минута матча – главный судья необоснованно показал жёлтую карточку защитнику «Ротора» Степанову Д. за «затяжку времени», — говорится в тексте письма.