Матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» обслужит турецкая бригада арбитров

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» обслужит бригада арбитров из Турции, сообщает официальный сайт УЕФА.



Главный арбитр встречи — Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный рефери — Арда Кардешлер. Видеопомощники арбитра — Массимилиано Иррати (Италия) и Мете Калкаван (Турция).



Матч «Краснодар» — «Челси» пройдёт 28 октября. Начало — в 20:55 мск.



На групповом этапе «быки» также играют с французским «Ренном» и испанской «Севильей». Первый матч «Краснодара» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Ренном» во Франции 20 октября. Встреча закончилась вничью — 1:1.



«Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов впервые в своей истории.

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