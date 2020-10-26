Матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» обслужит турецкая бригада арбитров
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» обслужит бригада арбитров из Турции, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр встречи — Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный рефери — Арда Кардешлер. Видеопомощники арбитра — Массимилиано Иррати (Италия) и Мете Калкаван (Турция).
Матч «Краснодар» — «Челси» пройдёт 28 октября. Начало — в 20:55 мск.
На групповом этапе «быки» также играют с французским «Ренном» и испанской «Севильей». Первый матч «Краснодара» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Ренном» во Франции 20 октября. Встреча закончилась вничью — 1:1.
«Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов впервые в своей истории.
Василий Уткин: письмо «Краснодара» — это почти то же самое, что и Black Lives Matter
- 26 октября 2020
-
13:19
-
13:18
-
12:59
-
12:33
-
12:22
-
12:16
-
12:14
-
12:06
-
11:59
-
11:43
-
11:24
-
11:11
-
11:02
-
10:48
-
10:24
-
10:12
-
10:10
-
09:56
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
08:50
-
08:36
-
08:23
-
07:52
-
07:12
-
06:53
-
06:37
-
05:49
-
05:38
-
05:20
-
05:06
-
04:25
-
04:13
Партнерский контент