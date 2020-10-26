Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» обслужит турецкая бригада арбитров

Матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» обслужит турецкая бригада арбитров
Футбол / Лига чемпионов 0

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» обслужит бригада арбитров из Турции, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр встречи — Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный рефери — Арда Кардешлер. Видеопомощники арбитра — Массимилиано Иррати (Италия) и Мете Калкаван (Турция).

Матч «Краснодар» — «Челси» пройдёт 28 октября. Начало — в 20:55 мск.

На групповом этапе «быки» также играют с французским «Ренном» и испанской «Севильей». Первый матч «Краснодара» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Ренном» во Франции 20 октября. Встреча закончилась вничью — 1:1.

«Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов впервые в своей истории.

Василий Уткин: письмо «Краснодара» — это почти то же самое, что и Black Lives Matter
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020