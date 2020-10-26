«Ювентус» и «Барселона» поборются за «нового Погба» из «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх привлёк внимание европейских грандов, сообщает Tuttosport.



По информации издания, в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Барселона». Оба клуба хотят заполучить Райана, чтобы омолодить состав, и готовы побороться за него в будущем.



Из-за роста (190 см) и игрового стиля Гравенберха называют «новым Погба», сравнивая с хавбеком «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Полем Погба.



Гравенберх является воспитанником «Аякса», за основу которого выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 4 матчах чемпионата Нидерландов (все – в стартовом составе), в которых не отметился результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.

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