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«Ювентус» и «Барселона» поборются за «нового Погба» из «Аякса»

«Ювентус» и «Барселона» поборются за «нового Погба» из «Аякса»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх привлёк внимание европейских грандов, сообщает Tuttosport.

По информации издания, в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Барселона». Оба клуба хотят заполучить Райана, чтобы омолодить состав, и готовы побороться за него в будущем.

Из-за роста (190 см) и игрового стиля Гравенберха называют «новым Погба», сравнивая с хавбеком «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Полем Погба.

Гравенберх является воспитанником «Аякса», за основу которого выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 4 матчах чемпионата Нидерландов (все – в стартовом составе), в которых не отметился результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.

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