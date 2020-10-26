Арендованный у «Спартака» Гус Тиль вышел в стартовом составе «Фрайбурга-2» и забил гол

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который был арендован немецким «Фрайбургом», вышел в стартовом составе второй команды в матче 11-го тура Юго-западной региональной лиги с «Пирмазенсом» (4:0). Нидерландский хавбек провёл весь матч и забил гол на 33-й минуте.
Немецкий клуб арендовал Тиля до окончания сезона-2020/2021 с возможностью продления соглашения ещё на год.
Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Хавбек стал самым дорогостоящим трансфером в истории красно-белых. Московский клуб заплатил за игрока € 16 млн. В нынешнем сезоне 22-летний Тиль принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.
- 26 октября 2020
-
14:52
-
14:49
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:22
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
14:13
-
14:06
-
13:54
-
13:19
-
13:18
-
12:59
-
12:33
-
12:22
-
12:16
-
12:14
-
12:06
-
11:59
-
11:43
-
11:24
-
11:11
-
11:02
-
10:48
-
10:24
-
10:12
-
10:10
-
09:56
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
08:50