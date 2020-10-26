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Арендованный у «Спартака» Гус Тиль вышел в стартовом составе «Фрайбурга-2» и забил гол

Арендованный у «Спартака» Гус Тиль вышел в стартовом составе «Фрайбурга-2» и забил гол
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который был арендован немецким «Фрайбургом», вышел в стартовом составе второй команды в матче 11-го тура Юго-западной региональной лиги с «Пирмазенсом» (4:0). Нидерландский хавбек провёл весь матч и забил гол на 33-й минуте.

Немецкий клуб арендовал Тиля до окончания сезона-2020/2021 с возможностью продления соглашения ещё на год.

Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Хавбек стал самым дорогостоящим трансфером в истории красно-белых. Московский клуб заплатил за игрока € 16 млн. В нынешнем сезоне 22-летний Тиль принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.

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