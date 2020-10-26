Станислав Черчесов подарил Никите Симоняну именную футболку сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил легендарного футболиста сборной СССР и московского «Спартака» Никиту Симоняна с 94-летием и подарил ему именную футболку национальной команды.

«Станислав Черчесов подарил Никите Павловичу Симоняну именную футболку сборной России. 12 октября у легенды отечественного футбола был день рождения – ему исполнилось 94 года. Тогда команда была на сборе. Сегодня обещанный подарок был вручён имениннику», — говорится в сообщении.

Фото можно посмотреть в "твиттере" сборной России.

Симонян известен по выступлению за «Спартак» в период с 1949 по 1959 год и является лучшим бомбардиром клуба. На его счету 160 голов в составе красно-белых. С московским клубом он четыре раза выигрывал чемпионат СССР. В «Спартаке» Симонян впоследствии начал тренерскую карьеру и возглавлял команду с 1960 по 1965 и с 1967 по 1972 год. Работал также в ереванском «Арарате», одесском «Черноморце» и сборной СССР.