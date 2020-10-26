Марко Николич: «Бавария» — лучшая команда Европы. Главное — сыграть уверенно

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о «Баварии», с которой «железнодорожникам» предстоит сыграть завтра, 27 октября, во втором туре Лиги чемпионов.

«Бавария» — лучшая команда Европы. Мы подготовились. Самое важное: играть дисциплинированно и уверенно. Уверен в нашей команде, у нас есть качества. Мы играем дома, у нас большое уважение к сопернику. Это футбол. Мы должны попробовать биться с лучшей командой Европы. Команда на сто процентов сделает всё, что может. Каждый игрок выложится. Уверен, так и будет", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Начало встречи — в 23:00 мск. В первом туре «Бавария» разгромила мадридский «Атлетико» со счётом 4:0. Красно-зелёные сыграли вничью с «Зальцбургом» (2:2).