Антон Миранчук: обсуждали с братом, что и у них, и у нас непростой матч

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о разговоре с братом Алексеем, выступающим за «Аталанту».
«С братом обсуждали, что и у них, и у нас непростая игра. Они добились положительного результата. Обсуждали какие-то моменты. Всё нормально.
Мне удобно играть там, где меня видит тренер. Я чувствую себя комфортно на любой позиции. Не хотел бы поднимать тему того, что я сейчас лидер. У нас командная игра. Естественно, можно об этом говорить и рассуждать. Я выхожу на поле, чтобы приносить команде максимальную пользу», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург», а «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн». Во 2-м туре «железнодорожники» встретятся с «Баварией», а бергамаски – с «Аяксом».
- 26 октября 2020
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