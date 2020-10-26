Мюллер: ЛЧ — наш турнир. Наилучшие предпосылки для хорошего результата с «Локомотивом»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом», который пройдёт завтра, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало – в 20:55 мск.



«С нетерпением ждём матча. Это наш турнир, и мы рады продолжить успешное выступление в Лиге чемпионов. Настроение замечательное. Наилучшие предпосылки для хорошего результата.



Я не смотрел статистику, но отметил, что мы находимся в хорошей физической форме. Это касается и кубкового матча. Надо учесть, что у нас много игроков сборных. График плотный, главное, чтобы не придумали новый турнир и матчей не стало больше. Не стоит говорить о нагрузке и усталости. Футболисты никогда не чувствуют себя на сто процентов, надо выкладываться по максимуму и показывать лучший результат. У нас замечательный тренерский состав, медики, врачи», — передаёт слова Мюллера корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Марко Николич: «Бавария» — лучшая команда Европы. Главное — сыграть уверенно