Томас Мюллер не считает, что игроки «Баварии» могут заразиться коронавирусом в Москве
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мыслями о потенциальной угрозе заражения коронавирусом в Москве, где команде предстоит сыграть с «Локомотивом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Вирус накладывает огромный отпечаток на нашу жизнь. Но нужно продолжать жить в этом «пузыре». Мы видим только автобус, отель и стадион. Мы полностью изолированы. Не считаю, что можем заразиться.
Я хочу играть всегда, но неплохо иногда и отдохнуть. Сейчас у нас длинная «скамейка», есть возможность сделать пять замен», — передаёт слова Мюллера корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится завтра, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
Мюллер: ЛЧ — наш турнир. Наилучшие предпосылки для хорошего результата с «Локомотивом»
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