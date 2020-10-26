Томас Мюллер не считает, что игроки «Баварии» могут заразиться коронавирусом в Москве

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мыслями о потенциальной угрозе заражения коронавирусом в Москве, где команде предстоит сыграть с «Локомотивом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Вирус накладывает огромный отпечаток на нашу жизнь. Но нужно продолжать жить в этом «пузыре». Мы видим только автобус, отель и стадион. Мы полностью изолированы. Не считаю, что можем заразиться.



Я хочу играть всегда, но неплохо иногда и отдохнуть. Сейчас у нас длинная «скамейка», есть возможность сделать пять замен», — передаёт слова Мюллера корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится завтра, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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