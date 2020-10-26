Онопко: ЦСКА сделает всё возможное и невозможное, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о перспективах команды в Лиге Европы, а также сказал, что «армейцы» стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

«ЦСКА много лет подряд выступает в еврокубках. Конечно, хотелось бы чаще попадать в Лигу чемпионов, очень надеюсь, мы скоро туда вернёмся. В минувшем сезоне не удалось ярко сыграть в Лиге Европы, команда не вышла из группы. Это очень обидно. Матчи на международной арене всегда интересны для болельщиков и важны для престижа клуба. В нынешнем сезоне сделаем всё возможное и невозможное, чтобы выйти в плей-офф.

Убеждён, что нынешняя команда существенно отличается от самой себя образца прошлого года. За этот период она стала опытнее и мудрее. Игроки взрослеют, коллектив становится более сыгранным и сплочённым. Могу сказать, что матчи ЦСКА в нынешнем сезоне мне нравятся намного больше. Очень важно, что у нас сохранился костяк. Класс команды становится выше, и в этом сезоне, уверен, мы уже не будем терять столько очков из-за детских ошибок", — цитирует Онопко пресс-служба клуба.