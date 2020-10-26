Онопко: ЦСКА сделает всё возможное и невозможное, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о перспективах команды в Лиге Европы, а также сказал, что «армейцы» стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном.
«ЦСКА много лет подряд выступает в еврокубках. Конечно, хотелось бы чаще попадать в Лигу чемпионов, очень надеюсь, мы скоро туда вернёмся. В минувшем сезоне не удалось ярко сыграть в Лиге Европы, команда не вышла из группы. Это очень обидно. Матчи на международной арене всегда интересны для болельщиков и важны для престижа клуба. В нынешнем сезоне сделаем всё возможное и невозможное, чтобы выйти в плей-офф.
Убеждён, что нынешняя команда существенно отличается от самой себя образца прошлого года. За этот период она стала опытнее и мудрее. Игроки взрослеют, коллектив становится более сыгранным и сплочённым. Могу сказать, что матчи ЦСКА в нынешнем сезоне мне нравятся намного больше. Очень важно, что у нас сохранился костяк. Класс команды становится выше, и в этом сезоне, уверен, мы уже не будем терять столько очков из-за детских ошибок", — цитирует Онопко пресс-служба клуба.
- 26 октября 2020
-
16:29
-
16:20
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:46
-
15:43
-
15:32
-
15:21
-
15:12
-
14:52
-
14:49
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:22
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
14:13
-
14:06
-
13:54
-
13:19
-
13:18
-
12:59
-
12:33
-
12:22
-
12:16
-
12:14
-
12:06
-
11:59
-
11:43
-
11:24
-
11:11