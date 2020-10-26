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«Бавария» опубликовала заявку на матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»

«Бавария» опубликовала заявку на матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Опубликован список футболистов «Баварии» на матч 2-го тура Лиги чемпионов с «Локомотивом». Встреча пройдёт завтра, 27 октября. Начало — в 20:55 мск.

В заявку вошли 22 футболиста.

Фото можно посмотреть в "твиттере" мюнхенского клуба.

Матч «Локомотив» — «Бавария» обслужит бригада арбитров из Румынии. Главный арбитр встречи — Иштван Ковач. Ассистенты — Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Мариус Аврам. Видеопомощники арбитра из Испании — Алехандро Эрнандес и Гильермо Куадра.

На групповом этапе «железнодорожники» также играют с мадридским «Атлетико» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Первый матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Зальцбургом» в Австрии 21 октября. Встреча закончилась вничью — 2:2.

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