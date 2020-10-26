Защитник «Реала» Начо может пропустить около месяца из-за травмы
Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо может пропустить около месяца из-за травмы, полученной в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:1), сообщает журналист Мигель Анхель Диас в своём "твиттере".
Таким образом, футболист пропустит два матча в Лиге чемпионов (с мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Интером»), а также две встречи в чемпионате (с «Уэской» и «Валенсией»). Планируется, что Начо вернётся в строй к матчу Примеры с «Вильярреалом», который состоится 21 ноября.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» состоится в Германии завтра, 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. В 1-м туре «Реал» дома проиграл донецкому «Шахтёру» со счётом 2:3.
Эден Азар попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов с гладбахской «Боруссией»
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