Защитник «Реала» Начо может пропустить около месяца из-за травмы

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо может пропустить около месяца из-за травмы, полученной в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:1), сообщает журналист Мигель Анхель Диас в своём "твиттере".

Таким образом, футболист пропустит два матча в Лиге чемпионов (с мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Интером»), а также две встречи в чемпионате (с «Уэской» и «Валенсией»). Планируется, что Начо вернётся в строй к матчу Примеры с «Вильярреалом», который состоится 21 ноября.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» состоится в Германии завтра, 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. В 1-м туре «Реал» дома проиграл донецкому «Шахтёру» со счётом 2:3.