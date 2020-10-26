«Позор вам!» Погба опроверг слухи об уходе из сборной Франции и подал в суд на The Sun

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на статью британского таблоида The Sun, сообщившего о его уходе из сборной Франции.
В материале со ссылкой на прессу Среднего Востока утверждалось, что 27-летний футболист принял решение покинуть национальную команду из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал убийство учителя Самуэля Пати в пригороде Парижа «исламским террористическим актом». Сам Погба является мусульманином.
«Итак, The Sun снова это сделали. Абсолютно необоснованные новости обо мне, в которых утверждаются вещи, о которых я никогда не говорил и не думал. Я потрясён, зол и разочарован, что некоторые «СМИ» используют меня для полностью выдуманных заголовков на такую тонкую тему, как события во Франции, и приплетают к этому сборную. Я против всех форм террора и жестокости. К сожалению, некоторые люди в прессе подходят к написанию новостей безответственно, злоупотребляют журналистской свободой, не проверяют на правдивость то, что пишут, пускают слухи, не думая о том, как это повлияет на жизнь других людей, в том числе мою.
Я подаю в суд на издателей и тех, кто распространяет эти на сто процентов фейковые новости. Коротко обращаюсь к людям из The Sun, которым обычно плевать на всё. Некоторые из вас, вероятно, ходили в школу и помнят, как учитель говорил всегда проверять источники и не писать, не убедившись. Но, кажется, вы снова это сделали, и в этот раз тема действительно серьёзная. Позор вам!» — написал Погба в своём «инстаграме».
26 октября Okko Спорт эксклюзивно покажет матч «Бёрнли» – «Тоттенхэм». Старт трансляции – в 23:00 мск.
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