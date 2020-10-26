Гендиректор «Ротора»: судьи слишком много ошибаются в пользу наших «больших» соперников

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал решение клуба обратиться в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство в победном матче 12-го тура Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).
«Несмотря на победу, мы считаем, что судейская бригада допустила ряд грубых ошибок, которые могли повлиять на итоговый результат матча. К сожалению, с самого начала чемпионата в наших матчах с «большими» командами судьи слишком много ошибаются в пользу соперников. В матче с «Зенитом» был спорный офсайд Дзюбы, а в матче со «Спартаком» в ЭСК признали ошибочность решения о назначении пенальти в наши ворота. Вот и по субботней игре с «Локомотивом» у нас есть вопросы как к назначенному в наши ворота пенальти, так и к грубым действиям защитников «Локомотива», которые остались безнаказанными. Речь об эпизодах, в которых сначала Зурико разбили нос в борьбе с Живоглядовым, а затем его же грубо остановил Мурило при выходе практически один на один.
Мы, разумеется, не можем говорить о какой-то предвзятости со стороны судейского корпуса, но тенденция настораживающая. В преддверии матча с ЦСКА хотелось бы, чтобы данная тенденция сошла на нет», — цитирует Рекечинского Sport24.
- 26 октября 2020
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