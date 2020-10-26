ЦСКА — «Арсенал» Т: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Обляков, Дзагоев, Кучаев, Эджуке, Влашич, Чалов.



Запасные: Тороп, Васин, Ахметов, Котин, Сигурдссон, Гайч, Марадишвили, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.



«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.



Запасные: Нигматуллин, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачёв, Хлусевич, К. Кангва, Минаев.

ЦСКА, набрав 22 очка в 11 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лишь «Зениту» (24) и «Спартаку» (27). В случае победы в сегодняшнем матче «армейцы» обойдут сине-бело-голубых и поднимутся на вторую строчку. «Арсенал» (12) занимает 11-е место.