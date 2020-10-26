Гасперини: Миранчук полностью восстановился и готов к матчу с «Аяксом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом».
«Матч с „Аяксом“ будет тяжёлым, я в этом уверен. С тактической точки зрения у нас разные команды. Для меня „Аякс“ всегда был ориентиром в вопросе тактической работы. Они используют эффективные идеи, которые мне очень нравятся. Амстердамский клуб всегда был для меня образцом. „Аякс“ — отличная команда, которая может позволить себе экспериментировать, но в Лиге чемпионов всё несколько иначе. Мы надеемся усложнить задачу сопернику. Думаю, нам удастся выравнять баланс сил.
Что касается Миранчука, он полностью восстановился и уже играл в Дании. Это означает, что он будет готов к встрече с амстердамцами», — приводит слова Гасперини Football Italia.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» — «Аякс» состоится завтра, 27 октября, в Бергамо (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.
- 26 октября 2020
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