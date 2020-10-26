Юмтити: последние 2 года — худшие в моей карьере. Я оказался в глубокой заднице

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити рассказал, что он стал веганом из-за регулярных травм.

«Последние два года — худшее время в моей карьере. Были времена, когда я хотел оставаться в своей комнате и не выходить из неё, так как был зол. Я оказался в глубокой заднице. У меня было много рецидивов, даже с икроножной мышцей. У меня была не только проблема с коленом, а полный дисбаланс. Мне пришлось остановиться, чтобы задать себе правильные вопросы. Я был вынужден начать всё с нуля.

Я стал веганом, не ем ни мяса, ни рыбы. Я действительно обращаю внимание на питание. Я чувствую себя хорошо благодаря растительным белкам. Сейчас моё тело чувствует себя намного лучше. Я похудел на три килограмма, именно это и было нужно мне. Я никогда не чувствовал себя так хорошо в физическом плане. Прежде я никогда не работал так усердно, никогда не был так скрупулёзен к каждой детали. Я думаю, что это будет иметь значение для моей карьеры», — приводит слова Юмтити Eurosport со ссылкой на Canal Football Club.