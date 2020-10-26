«Динамо» интересуется защитником «Волгаря» Журавлёвым
«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Волгаря» Юрию Журавлёву. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией. 24-летний игрок входит в список тех, за кем наблюдает московский клуб.
Журавлёв выступает в составе «Волгаря» с 2018 года. Ранее защитник играл за «Кубань». В сезоне-2020/2021 Журавлёв принял участие в 16 матчах Футбольной национальной лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Московское «Динамо» набрало 20 очков в 12 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Спартак», в 12 встречах набравший 27 очков. В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет на выезде с «Тамбовом». Встреча состоится 1 ноября.
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