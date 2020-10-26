Алисон: вера и упорный труд помогли мне быстро восстановиться после травмы

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер поблагодарил врачей, которые помогли ему восстановиться после травмы плеча.



Напомним, Алисон травмировал плечо 5 октября. Ожидалось, что сроки его восстановления составят около шести недель.



«Рад вернуться в строй. Я действительно счастлив. Стараюсь изо всех сил, со мной работают лучшие врачи, которые помогают ускорить процесс восстановления. Как только врач сообщил мне, что восстановление займёт от четырёх до шести недель, я ответил: „Нет, доктор, у нас есть максимум две-три недели“. Он согласился, и мы начали работать. Я хочу поблагодарить физиотерапевтов, врачей и тренеров, которые помогли мне восстановиться.



Не участвовать в матчах плохо. Это худшее, что может произойти с игроком, но травмы — часть работы. Мы стараемся их избегать, но они всё равно случаются. Я рад, что эти три недели прошли, но они ощущались как три месяца. Я много молился и каждый день проводил по пять-шесть часов с физиотерапевтами. Я убеждён, что вера и упорный труд помогли мне быстро восстановиться», — приводит слова Алисона Goal.com.

Алисон может вернуться в строй до конца октября