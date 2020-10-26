Игорь Акинфеев проводит 650-й матч за ЦСКА
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает тульский «Арсенал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Арсенал».
Встреча примечательна тем, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев проводит 650-й матч за московский клуб.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА. В составе московского клуба вратарь — чемпион (сезон-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) России, обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005).
ЦСКА набрал 22 очка в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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