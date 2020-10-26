Никола Влашич: ЦСКА провёл работу над ошибками и стал лучше реализовывать моменты
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (5:1).
«В прошлом году мы играли хорошо, но забивать не могли. Сейчас провели работу над ошибками и стали лучше реализовывать свои моменты. В первом тайме у нас были подходы, но мы не смогли забить до момента с пенальти. Во второй половине матча увеличили давление, у нас появилось больше пространства, наши удары стали залетать в ворота», — приводит слова Влашича сайт телеканала «Матч ТВ».
Московский ЦСКА, набрав 25 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (12) — на 12-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак».
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