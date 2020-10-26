Акинфеев обновил рекорд, Влашич тащил ЦСКА в лидеры. Лучшие фото разгрома «Арсенала»

26 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 12-го тура чемпионата России московский ЦСКА со счётом 5:1 разгромил тульский «Арсенал». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Игоря Панина (Дмитров), ассистировали судьи на линиях Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Денис Березнов (Москва).



Счёт был открыт в концовке первого тайма — на четвёртой компенсированной минуте автором забитого мяча стал Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый. На 50-й минуте преимущество московского клуба увеличил Никола Влашич с передачи Чалова. Вскоре счёт до крупного довёл Влашич, оформив дубль с паса Константина Кучаева. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Лука Джорджевич, ему ассистировал Даниил Хлусевич. На 86-й минуте четвёртый гол забил Арнор Сигурдссон. Через минуту Иван Обляков с паса Ильзата Ахметова установил окончательный счёт встречи.



ЦСКА, набрав 25 очков, вышел на 2-е место в РПЛ. «Арсенал» (12) — на 12-м месте.

Помимо этого сегодня Игорь Акинфеев отыграл 650-й матч за ЦСКА.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.