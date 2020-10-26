Джорджевич: в ворота «Арсенала» дали пенальти, но не увидели фола ЦСКА в таком же моменте

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал судейство в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:5).

«На последних минутах первого тайма был назначен пенальти в пользу ЦСКА, что поставило нас в тяжёлое положение. Не знаю, был ли там контакт. Верю, что был, потому что смотрел VAR, который должен был всё увидеть. В центре поля у нас был тот же самый контакт, но VAR не дал нам фол, но поставил пенальти ЦСКА. Обидно», — сказал Джорджевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча ЦСКА — «Арсенал» состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт был открыт в концовке первого тайма — на четвёртой компенсированной минуте автором забитого мяча стал Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый. На 50-й минуте преимущество московского клуба увеличил Никола Влашич с передачи Чалова. Вскоре счёт до крупного довёл Влашич, оформив дубль с паса Константина Кучаева. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Лука Джорджевич, ассистировал ему Даниил Хлусевич. На 86-й минуте четвёртый гол забил Арнор Сигурдссон. Через минуту Иван Обляков с паса Ильзата Ахметова установил окончательный счёт встречи.