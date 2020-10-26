Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» вышел на 1-е место, ЦСКА — второй

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 12-го тура.

На первое место вышел «Спартак», который набрал 27 очков, обыграв на выезде «Краснодар» (3:1). На второе место поднялся ЦСКА (25), разгромивший дома тульский «Арсенал» (5:1). Прежний лидер турнира «Зенит» (24) дома проиграл «Рубину» (1:2).

На 4-м месте остался «Локомотив» (21), проигравший на своём поле волгоградскому «Ротору» (1:2). На 5-е место поднялось «Динамо» (20), которое дома победило «Сочи» (3:1). «Ростов» (20) опустился на шестое место после поражения в домашнем матче с «Химками» (0:2). «Сочи» (19) — на 7-м месте. Восьмое место занимает «Краснодар» (18), на девятое вышел «Рубин» (18). «Ахмат» (17), обыгравший дома «Уфу» (3:1), занимает 10-е место.

«Тамбов» (12), сыгравший на выезде вничью с «Уралом» (0:0), занимает 11-е место. 12-й — «Арсенал» (12). В зоне переходных матчей находятся «Урал» (11) и «Химки» (9). В зоне вылета — «Ротор» (6) и «Уфа» (6).