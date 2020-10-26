Антонио Конте: «Шахтёр» — сильная команда. Невозможно забить три гола «Реалу» случайно

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром».
"«Шахтёр» — сильная команда, в которой много бразильцев, которые хороши в тактике, техничны и очень быстры. Я никогда не видел, чтобы эта команда играла пассивно. Невозможно забить три гола «Реалу» случайно. мы рассчитываем провести хороший матч и представить на поле то, что мы подготовили.
Мы смотрели и анализировали матчи «Шахтёра», и они делали то же самое. Это сильная команда, которая занимает достойное место в европейском футболе. У них достаточно отличных футболистов", — приводит слова Конте Football Italia.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер» состоится завтра, 27 октября. Начало встречи — в 20:55 мск.
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