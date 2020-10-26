Каштру: из прошлого поражения со счётом 0:5 в матче с «Интером» извлёк важнейший урок

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».



«Каждый день, с каждым новым матчем я и футболисты учимся чему-то новому. Важнейший урок, который извлек из проигрыша в полуфинальном матче с „Интером“ в Лиге Европы, заключается в том, что всегда нужно продолжать свой путь, несмотря ни на что.



В последнее время представляю, что передо мной стоит огромная скала, которую нужно преодолеть любым способом: прорваться через туннель, пройти через вершину, обойти справа или слева. Мы нашли этот путь. Начался новый сезон, у нас цели — стать чемпионами Украины, выиграть Кубок Украины и провести великолепную кампанию в еврокубковых матчах. Всегда нужно не сдаваться и идти вперёд к цели. Только тогда будешь искренне отдаваться своей работе», — приводит слова Каштру сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер» состоится завтра, 27 октября. Начало встречи — в 20:55 мск.