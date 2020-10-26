Аршавин: «Зениту» нужно костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть «Боруссии»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре петербургского клуба в последних матчах.

«У «Зенита» есть привычка выигрывать за счёт класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ. «Зенит» забивал и заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с «Брюгге» это не прошло.

Мне кажется, «Зениту» не хватает свежести. Сыграли больше всех матчей среди российских команд. А сине-бело-голубые всё равно одним составом играют.

«Зениту» нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет", — сказал Аршавин в программе «8-16» на телеканале «Матч ТВ».