Аршавин: «Зениту» нужно костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть «Боруссии»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре петербургского клуба в последних матчах.
«У «Зенита» есть привычка выигрывать за счёт класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ. «Зенит» забивал и заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с «Брюгге» это не прошло.
Мне кажется, «Зениту» не хватает свежести. Сыграли больше всех матчей среди российских команд. А сине-бело-голубые всё равно одним составом играют.
«Зениту» нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет", — сказал Аршавин в программе «8-16» на телеканале «Матч ТВ».
- 26 октября 2020
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