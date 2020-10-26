Зинедин Зидан: «Реал» должен сыграть с «Боруссией» так же, как с «Барселоной»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией».
«Наша игра в «эль класико» — это именно то, что нам нужно показать и завтра. Мы отлично играли, боролись как команда, и самое главное — мы постараемся сделать то же самое завтра. Нам нужно повторить то, что мы показали в эти выходные.
Мы знаем ситуацию, которая сложилась перед нашей второй игрой в Лиге чемпионов. Мы должны сохранять концентрацию все 90 минут, бороться и сражаться. Будет сложный матч. Нам надо сосредоточиться на том, что мы делаем на поле», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч «Боруссия» — «Реал» состоится завтра, 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск.
Иско пожаловался на игровое время в «Реале» под руководством Зидана
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