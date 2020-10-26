Чалов: ЦСКА набрал ход, и его нужно поддерживать. Сделаем всё, чтобы стать чемпионами

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (5:1).
«Самое главное — удалось добыть три очка. Но, опять же, нам сейчас нужно отталкиваться от своей игры. Мы набрали ход и нужно его поддерживать. Нужно было забить быстрый гол, чтобы «Арсенал» раскрылся, и это получилось сделать только под конец тайма. Во втором тайме они раскрылись, и мы ловили соперника на контратаках.
Мне комфортно взаимодействовать с Гайчем. Наверное, первый раз играл все 90 минут в этом сезоне, и играл справа после выхода Адольфо. Учитывая, что после его выхода мы забили ещё два или три гола, вопрос комфорта во взаимодействии является риторическим.
Мы привыкли к такому напряжённому графику. Сейчас нужно отдохнуть, правильно восстановиться и подойти к следующему матчу. Сделаем всё, чтобы стать чемпионами», — сказал Чалов в интервью клубной пресс-службе.
- 26 октября 2020
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