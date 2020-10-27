Дель Пьеро: «Ювентусу» стоит попробовать сыграть с «Барселоной» по схеме «4-2-4»

Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским клубом и «Барселоной».
«Пирло ищет решения, он будет менять команду в зависимости от соперника. Не исключено, что он также изменит схему игры. У «Ювентуса» есть большой потенциал в атаке с Кулушевски и Кьезой на флангах. Я также вижу возможность использования двух центральных полузащитников при схеме «4-2-4». Если у команды есть большой потенциал в атаке, вам стоит использовать схему «4-2-4», чтобы дать свободу атакующей четвёрке.
Кулушевски — справа, Кьеза — слева, а в центре пара Дибала — Роналду или Дибала — Мората. В еврокубках точно так же", — приводит слова Дель Пьеро Goal со ссылкой на Sky Sports.
Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября.
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