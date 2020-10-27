ЦСКА — «Арсенал» Т — 5:1: видеообзор матча, все голы и лучшие моменты

В матче 12-го тура чемпионата России московский ЦСКА со счётом 5:1 разгромил тульский «Арсенал». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Игоря Панина (Дмитров), ассистировали судьи на линиях Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Денис Березнов (Москва).
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на четвёртой компенсированной минуте автором забитого мяча стал Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый. На 50-й минуте преимущество московского клуба увеличил Никола Влашич с передачи Чалова. Вскоре счёт до крупного довёл Влашич, оформив дубль с паса Константина Кучаева. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Лука Джорджевич, ему ассистировал Даниил Хлусевич. На 86-й минуте четвёртый гол забил Арнор Сигурдссон. Через минуту Иван Обляков с паса Ильзата Ахметова установил окончательный счёт встречи.
ЦСКА, набрав 25 очков, вышел на 2-е место в РПЛ. «Арсенал» (12) — на 12-м месте.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
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