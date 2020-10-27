Самедов: верю, что «Спартак может стать чемпионом. В начале чемпионата уверенности не было

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о перспективах московского клуба в чемпионской гонке.

«Сейчас я, наверное, верю, что „Спартак“ сможет побороться за чемпионский титул. Если в начале чемпионата у меня не было такой уверенности, то сейчас уже прошло 12 туров. Команда занимает первое место, неплохо играет, так что всё возможно. Но в любом случае ещё очень большая дистанция.



Я сразу же говорил, что Тедеско, как мне кажется, привнёс дисциплину. Он гнёт свою линию, играя в пять защитников, не отходит от этого. Сейчас мы видим, что это приносит результат», — сказал Самедов в эфире телеканала «Россия 24».

«Спартак», набрав в 12 турах 27 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.