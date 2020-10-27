Зидан — о недовольстве Иско: это амбиции

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова полузащитника команды Иско, который выразил недовольство количеством игрового времени.

«Это амбиции. Он хочет играть. Это хорошо. Футболисты всегда хотят играть. Они должны быть готовы к матчу, когда придёт их очередь. В „Реале“ всегда было так», — приводит слова Зидана AS.

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». В составе «сливочных» футболист к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, национальный Кубок и четыре Кубка Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в четырёх матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями. В общей сложности он провёл на поле 148 минут.