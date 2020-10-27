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Серхио Агуэро может пропустить матч с «Ливерпулем»

Серхио Агуэро может пропустить матч с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Нападающий Серхио Агуэро может пропустить матч английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (8 ноября) из-за травмы бедра.

Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола заявил на сегодняшней пресс-конференции, что он ожидает, что Агуэро будет отсутствовать минимум две недели. А «горожане» должны принять «Ливерпуль» в рамках 8-го тура АПЛ на стадионе «Этихад» через 13 дней. Аргентинский форвард из-за рецидива травмы был заменен в перерыве субботней игры с «Вест Хэмом» (1:1).

В прошлом сезоне в рамках английской Премьер-лиги Агуэро провёл 24 матча, в которых отличился 16 раз (2 забитых мяча с пенальти).

После пяти проведённых встреч «Ман Сити» с 8 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

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